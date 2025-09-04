◇MLB パイレーツ3-0ドジャース(日本時間4日、PNCパーク）「3番・捕手」でパイレーツ戦に先発出場したドジャースのウィル・スミス選手が、2回の守備中に右手を負傷。試合後、ロバーツ監督はスミス選手について「明日の出場は厳しい」と話しました。アクシデントが起きたのは、2回の6番ニコラス・ゴンザレス選手の打席。左手でミットを構えていたスミス選手でしたが、3球目のファウルチップが右足首付近に置いていた右手の甲に直撃