¿ÀÆàÀî¡¦Àîºê»Ô¤Ç¥¹¥È¡¼¥«¡¼Èï³²¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿½÷À­¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç°ìÏ¢¤ÎÂÐ±þ¤ò¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¡×¤È¤¹¤ë¸¡¾Ú·ë²Ì¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¦¤±¡¢·Ù»¡¤Ï4Æü¡¢Åö»þ¤Î´´Éô¤é42¿Í¤ò½èÊ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö·ï¤Ï¤³¤È¤·4·î¡¢¥¹¥È¡¼¥«¡¼Èï³²¤òÁÊ¤¨¤Æ¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿²¬ºêºÌºéÍÛ¤µ¤ó¡Ê20¡Ë¤¬»¦³²¤µ¤ì¡¢¸µ¸òºÝÁê¼ê¤ÎÇò°æ½¨À¬Èï¹ð¡Ê28¡Ë¤¬»¦¿Í¤Ê¤É¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÀÆàÀî¸©·Ù¤Ï4Æü¡¢½÷À­¤ËÂÐ¤¹¤ë·Ù»¡¤Î°ìÏ¢¤ÎÂÐ±þ¤ò¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¡×¤È¤¹¤ëÊó¹ð½ñ¤ò¸ø