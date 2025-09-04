ロッテの4年目・松川虎生捕手（21）が4日、今季初めて1軍に昇格した。室内での打撃練習などで汗を流した松川は「コンディションはばっちりです。（1軍は）今年初めてなんで。残り（シーズンは）少ない。与えられたチャンスで、必死に泥くさくやることが一番大事。なんとしてでも結果を出せるように」と意気込んだ。松川は入団1年目の22年に佐々木朗希（現ドジャース）とバッテリーを組み、4月10日のオリックス戦では完全試合