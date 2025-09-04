SNSに関する勉強会であいさつする国民民主党の玉木代表＝4日午前、国会内国民民主党は4日、衆参両院の新人議員向けに、交流サイト（SNS）に関する勉強会の初会合を国会内で開き、批判が殺到する「炎上」への対処法を学んだ。選挙でインターネットの影響力が増している現状を踏まえ、党として発信力強化を図る狙いがある。玉木雄一郎代表は「所属議員一人一人の発信が党全体のブランドに影響を与える。私も失敗を繰り返し、いろ