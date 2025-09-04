東京市場まとめ 1.概況 日経平均は154円高の42,093円と反発して寄付きました。前日の米国ハイテク株高を受けて、日本市場も買いが優勢でのスタートとなりました。海外勢による株価指数先物への買いも追い風となり上げ幅を拡大し、前場の日経平均は、517円高の42,456円で取引を終えました。後場も勢いを落とすことなく上昇基調で推移しました。堅調に推移した日経平均は14時20分に669円高の42,608円をつけ本日の高値を更新