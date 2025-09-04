NEXCO西日本によりますと、4日午後4時半ごろ、東九州道上りのみやこ豊津と苅田北九州空港の間で、大型トラックがエンジントラブルのため、立ち往生しています。この影響で、東九州道はみやこ豊津と苅田北九州空港の間で通行止めとなっていましたが、午後5時半ごろ、解除されました。現場は、片側1車線の対面通行区間です。