元日本テレビ所属で現フリーの宮崎宣子アナウンサーが4日、自身のインスタグラムを更新。長男を抱いた2ショットとともに46歳の誕生日を迎えたことを報告し、続けて“最高のプレゼント”があったことも明かした。【写真】早稲田大学大学院の卒業決定を報告した宮崎宣子アナ＆長男の親子2ショット宮崎は「まさか、自分が46歳になるなんて想像できなかったし、もっとカッコいい大人になっているかと思っていたけど、全然未熟でし