タレント・千秋が4日、自身のインスタグラムを更新。1999年に放送された日本テレビのバラエティー番組「ウッチャンナンチャンのウリナリ!!」内企画「ドーバー海峡横断部」の同窓会ショットを公開した。番組内の企画「ドーバー海峡横断部」として、メンバーがリレーしながら英仏間のドーバー海峡を16時間37分かけて泳ぎ切った。投稿では「『ドゥォーバー海峡ォォ横断部ゥゥー！』イギリスからフランスまで、16時間37分かけて