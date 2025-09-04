スポンサーのロゴ入りのラグビー部ジャージーを披露する早大の野中健吾主将（左）ら。中央は大田尾竜彦監督＝4日、東京都内早大は4日、東京都内で記者会見を開き、今季から認められたスポンサーのロゴ入りのラグビー部ジャージーをお披露目した。伝統の赤黒ジャージーには背面の背番号上に三井住友銀行の「SMBC」が入り、OBでもある大田尾竜彦監督は「ロゴが入るという歴史的な1年で大学日本一を目指す」と決意を新たにした。4