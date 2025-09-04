お笑いコンビ「トータルテンボス」の藤田憲右（49）と大村朋宏（50）が4日、TBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」に生出演。賞金の使い道について語った。トータルテンボスは、かつてソフトバンクモバイルが主催していたネタのジャンルや芸歴を問わずに、3分以内にまとめた映像作品でエントリーするお笑いコンテスト「S-1バトル」において09年3月と5月に月間優勝。当時、それぞれ月間優勝賞金1000万円を手にしていた。「S-