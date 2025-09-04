MLB公式サイトは3日（日本時間4日）、最新にして今季最終となる「打者パワーランキング」を発表。大谷翔平投手（ドジャース）が、前回に続き1位をキープした。2位にはカイル・シュワーバー外野手（フィリーズ）、3位にニック・カーツ内野手（アスレチックス）が入り、上位3人の顔ぶれは前回と変わらなかった。4位には前回ランク外だったフアン・ソト外野手（メッツ）がジャンプアップし