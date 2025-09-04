´ó¤êÅº¤¦¥«¥Ã¥×¥ë2¥·¥ç¥Ã¥ÈÆ°Êª¹¥¤­¤Î½é¡¹¤·¤¤¥«¥Ã¥×¥ë¤¬ÃçÎÉ¤·¼«»£¤ê¡½¡£½÷Í¥¤ÎÀ¶¸¶²ÌÌí¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥É¥é¥Þ¡Ö½éÎøDOGs¡×(TBS)¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬¹¹¿·¡£½÷Í¥¤Î¿¼ÅÄ¶³»Ò(42)¤ÈÇÐÍ¥¤ÎÇë¸¶Íøµ×(26)¤Î?¥«¥Ã¥×¥ë¥·¥ç¥Ã¥È?¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¸ù²ð(Çë¸¶Íøµ×) ¤ÈÍ¥¹á(¿¼ÅÄ¶³»Ò)¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È)¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢»ê¶áµ÷Î¥¤Ç2¿Í¤¬¥Ô¡¼¥¹¤¹¤ë¤Û¤Û¤¨¤Þ¤·¤¤¼«»£¤ê2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÇ¯¤Îº¹¤Ç°ãÏÂ´¶¤¬¤Ê¤¤