±ÊÌî¹ÌÊ¿ÍÆµ¿¼ÔÂçºåÃÏ¸¡ÆÃÁÜÉô¤Ï4Æü¡¢ÂçºåÉÜ´ßÏÂÅÄ»ÔÈ¯Ãí¹©»ö¤Î¶¥ÁèÆþ»¥¤Ç¶È¼ÔÂ¦¤ËºÇÄãÀ©¸Â²Á³Ê¤òÏ³¤é¤·¤ÆÍî»¥¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢´±À½ÃÌ¹çËÉ»ßË¡°ãÈ¿¤È¸ø¶¥ÇäÆþ»¥Ë¸³²¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢Á°»ÔÄ¹±ÊÌî¹ÌÊ¿ÍÆµ¿¼Ô¡Ê47¡Ë¤òÂáÊá¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢»ÔÄ¹ºßÇ¤Ãæ¤À¤Ã¤¿¡£ÆÃÁÜÉô¤ÏÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÍÆµ¿¼Ô¤Ï2018Ç¯¤ËÀ¯¼£ÃÄÂÎ¡¦Âçºå°Ý¿·¤Î²ñ¸øÇ§¤Ç½éÅöÁª¤·¤¿¤¬¡¢À¯¼£³èÆ°¤Ç´Ø¤ï¤ê¤Î¤¢¤Ã¤¿½÷À­¤«¤é¡ÖÀ­Åª´Ø·¸¤ò¶¯Í×¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤·¤ÆÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤µ¤ì¡¢¤½