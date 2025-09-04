日本卓球協会は2日、10月にインド・ブバネーシュワルで開催されるアジア選手権（団体戦）のメンバーを発表。女子は張本美和（木下グループ）、大藤沙月（ミキハウス）、早田ひな（日本生命）、橋本帆乃香（デンソーポラリス）、長粼美柚（木下アビエル神奈川）が選ばれた。これを受けて中国メディアが日本の戦力を分析しており、卓球王国の最大のライバルに対して警戒を示している。 ■早田、長