羽田空港に駐機する日航機日航国際線の機長が乗務前に飲酒しハワイ発の3便が遅れた問題で、同社は4日に記者会見を開き、この機長が過去に複数回、滞在先で飲酒し、発覚を防ごうと検知器の設定日時を変更していたと明らかにした。同社で飲酒不祥事が相次ぎ、パイロットは滞在先で全面禁酒とする社内ルールが定められた昨年12月以降も、機長は飲酒を繰り返していたという。中川由起夫常務は記者会見で「ご迷惑をおかけした皆さま