台風15号の接近に伴い、JR四国や瀬戸内海の海の便に計画運休などの影響が出ています。 【JR四国】JR四国によりますと、台風15号接近の影響による、5日（金）の運転計画は以下のとおりです。（JR四国管内の影響）以下の線区で始発から以下の列車の運転を見合わせます。土讃線（高知駅～窪川駅間）○特急列車 あしずり・しまんと高知駅～窪川駅間※しまんと号は、高松駅～高知駅間は運転します。○普通列車