【タミヤセメント (流し込みタイプ) 低臭】 10月11日ごろ 発売予定 価格：605円 タミヤは、プラモデル用接着剤「タミヤセメント (流し込みタイプ) 低臭」を10月11日ごろに発売する。価格は605円。 本商品は有機溶剤特有の臭いが気になりにくい、低臭タイプの接着剤。仮組みしながらの接着や大型モデルの組み立てに最適な流し込みタイプで、狭いすき間にも確実に入り込んで確か