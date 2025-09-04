【figma セイバー/宮本武蔵】 2026年6月 再販予定 9月4日 予約受付開始 価格：10,800円 マックスファクトリーは、アクションフィギュア「figma セイバー/宮本武蔵」を2026年6月に発売する。価格は10,800円。9月4日から予約受付を開始した。 本製品は「Fate/Grand Order」に登場する「セイバー/宮本武蔵」をアクションフィギュア化したも