AirJapanは、東京/成田〜シンガポール線を11月20日から1日1往復に増便する。3号機の導入に伴うもので、東京/成田発火・水曜とシンガポール発水・木曜の運航を追加する。航空券の発売は9月4日午前11時から開始した。同路線は2号機の導入に合わせ、東京/成田〜バンコク/スワンナプーム・ソウル/仁川線に次ぐ3路線目として、2024年4月26日に開設した。開設時から現在まで、週5往復を運航している。3号機を活用した増便や新路線の開設