FIFAランキング17位の日本代表は現地９月６日、同13位のメキシコとオークランドで対戦する。A代表ではないとはいえ、東京五輪では銅メダルを懸けた３位決定戦で敗れた相手について、その試合で日本唯一のゴールを決めた三笘は、こう印象を語った。「かなりクオリティの高い選手が多いですし、オリンピックでやった選手も残っています。プレミアリーグでプレーしている選手だったり、セリエAでプレーしている選手だったり、クオ