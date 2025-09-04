日本野球機構（NPB）は4日、DeNA・武田陸玖外野手（20）の登録ポジションが投手に変更されたと公示した。武田は山形中央時代に二刀流で活躍し、高校日本代表でもフル回転した快腕。2023年ドラフト3位でDeNA入団後も「ハマの二刀流」としての育成方針を打ち出されていたが、今後は投手に専念する。昨年は春季キャンプで左肘の炎症、5月には右肩を手術と試練が続いたが、懸命なリハビリを続け、イースタン・リーグではまずは