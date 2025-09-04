元お笑いコンビ「ダイヤモンド」の野澤輸出（38）が4日に自身のXを更新。手術が翌日に迫っていることを明かした。8月末に「先日、腹痛で救急車で病院に運ばれまして、胆石が5つ見つかり、さらに検査した結果、盲腸(虫垂炎)と逆流性食道炎にもなっていまして、9月に入院して手術することになりました」と報告していた野澤。するとこの日「今日から入院します。明日、胆のうと盲腸(虫垂)の摘出手術して、一週間後には退院予定