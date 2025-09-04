演歌歌手の藤あや子が2日に自身のアメブロを更新。10分で2000個売れたというチーズケーキを絶賛した。【映像】藤あや子が作った“洋食屋さんクオリティー”料理この日、藤は「10分で2000個売れた！？幻のチーズケーキ」と切り出し、その食感について「信じられないくらいふわふわでなめらかぁ〜」と写真とともに説明。「チーズケーキなのにチーズケーキじゃないそんな不思議な食感」と明かした。続けて「軽いからカロリーゼ