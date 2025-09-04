9月4日午前3時、奄美大島の東の海上で発生した台風15号。九州や四国では、すでに激しい雨となっています。今後、懸念されるのがその進路。気象庁によると、あす5日にかけて九州や四国に上陸する可能性があり、その後、東日本に向けて横断する恐れがあるといいます。さらに、「台風15号」の特徴については…。気象庁 気象監視・警報センター長田栄治予報官：台風の本体、もしくは周辺以外に、南から湿った空気が流れ込みますので