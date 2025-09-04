ダンスボーカルユニット・Leadの古屋敬多さん（37）が、心身の不調により当分の間、活動を休止することが4日、公式サイトで発表されました。公式サイトの発表によると、古屋さんは心身ともに疲労が蓄積し、精神的に不安定な状態が続いていたそうで、「本人の意向を確認した上で、メンバーとも話し合った結果、健康を第一に優先と判断しこのような結論に至りました」と、活動休止に至った経緯を報告しました。今後については、予定