東京・町田市の路上で、自転車に乗る女性にバイクで近づき、体を触るなどのわいせつな行為をしたとして、40歳の男が逮捕されました。警視庁によりますと、今井圭人容疑者は今年7月3日の深夜、町田市の路上で自転車に乗り帰宅途中の女性に後ろからバイクで近づき、体を触るなどのわいせつな行為をした疑いがもたれています。今井容疑者はフルフェースのヘルメットを着用した状態で犯行に及び、現場から逃走しましたが防犯カメラの捜