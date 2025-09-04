「徹子の部屋」初出演の藤井 風（C）テレビ朝日 シンガーソングライターの藤井 風が、９月８日放送の「徹子の部屋」（テレビ朝日）への初出演が決定した。【写真】藤井 風「徹子の部屋」場面カット9月5日に3年ぶり3枚目のスタジオアルバム『Prema』(全英語詞)のリリースを控える中、7-8月に開催されたヨーロッパ＆北米ツアーを経て、Billie Eilish: HIT ME HARD AND SOFT: THE TOUR さいたまスーパーアリーナ公演へ