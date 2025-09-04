ＴＢＳの１０月編成の説明会が４日、東京・赤坂の同局で行われた。新たに３本のドラマ、５本のアニメがスタートするが、報道、バラエティー番組には変更なし。コンテンツ戦略局コンテンツ戦略部長・三島圭太氏は視聴率向上を一つの要因に挙げ「”積極的無改編”の秋。レギュラー番組で１位を目指す」と述べた。