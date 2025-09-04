内モンゴル自治区オルドス市ハンギン旗のクブチ砂漠にあるオアシス。（６月６日、ドローンから、フフホト＝新華社記者／李志鵬）【新華社フフホト9月4日】中国内モンゴル自治区フフホト市でこのほど、中国・モンゴル生態プロジェクト投資協力円卓会議が開かれた。第5回中国・モンゴル博覧会の一環で、両国の政府部門、専門機関と企業の代表80人余りが出席し、苗木育成拠点の建設、生態系修復・緑化などの分野で計5件、総額約6