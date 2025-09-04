【新華社太原9月4日】中国山西省運城市にある運城塩湖でこのほど、大地に広がるカラーパレットのような色鮮やかな光景が出現した。運城塩湖は世界三大内陸性硫酸ナトリウム塩湖の一つで、塩分濃度は通常の海水の7倍に上り、複数の塩類と重要な鉱物資源を豊富に含んでいる。生物的、化学的、物理的要因などさまざまな要因が相互に作用した結果、主に赤や緑、黄、青など色彩豊かな光景が生まれる。（記者/〓浩然）