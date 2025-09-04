【新華社ウルムチ9月4日】中国新疆ウイグル自治区のタクラマカン砂漠の南縁に位置する和田（ホータン）地区和田市拉斯奎（ラスクイ）鎮でこのほど、地元の水産養殖専業合作社（協同組合）が約100ムー（約6.7ヘクタール）に及ぶ塩類アルカリ性土壌の池で養殖したバナメイエビを大量出荷した。和田地区の塩類アルカリ地におけるエコ養殖業は大きな進展を遂げ、同土壌の資源活用と、生態系と調和した農業の発展に新たな道を切り開い