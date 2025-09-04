◇スポニチ後援・アジアゴールデンカップ2025日韓友好親善中高生ゴルフ大会第1日（2025年9月4日佐賀県唐津市福岡セヴンヒルズゴルフ倶楽部（男子6655ヤード、女子6312ヤード、パー72））九州沖縄高等学校・中学校ゴルフ連盟と韓国・全羅南道教育庁が主催し、日韓それぞれ中学・高校の男女ペア8チームによる団体戦で争われた。18ホールの合計スコアによるポイント制で日本、韓国ともに40ポイントのタイだった第1日に続