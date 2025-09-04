俳優・高知東生（60）が4日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。芸能人が薬物で逮捕される際の報道について、持論を展開した。高知は「顰蹙（ひんしゅく）覚悟で言う」と切り出すと「薬物で芸能人が逮捕される時、必ずTV局が待ち構えているズブズブ関係に危機感」とポスト。「今日の事件は午前6時の『おはよう逮捕』で、あんなにマスコミがいるんだぜ。薬物事犯には人権がないと警察もメディアも思っているのもヤバいが