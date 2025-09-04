ストーカー被害を訴えていた川崎市川崎区の岡崎彩咲陽（あさひ）さん（２０）が元交際相手に殺害された事件の検証結果を受け、警察庁と神奈川県警は４日、関係者を処分し、発表した。処分は計４３人。警察庁は和田薫本部長を口頭厳重注意とするなど３人を処分した。県警は川崎臨港署長ら５人を減給や戒告の懲戒処分とし、３５人（退職者含む）を本部長訓戒などとした。