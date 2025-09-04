｢え、ジップロック®って食品保存だけじゃないの?｣そんな常識を覆すプロジェクトが、今まさに始まっています。旭化成ホームプロダクツが仕掛ける【ジップロック® ありなし国民大調査】が、9月3日(水)よりスタート。全国の皆さんに向けて、ジップロック®の“ちょっと意外な使い方”を提示し、｢それってアリ?ナシ?｣を投票形式で問いかける、ユニークな参加型キャンペーンです。 推し活･ガチ