愛知・春日井市の名鉄小牧線の線路に高齢の男性が運転する乗用車が進入し、小牧線は一時運転を見合わせました。踏切から線路の中に入り、レールをまたぐように止まった車。名鉄などによりますと、4日午前、名鉄小牧線春日井駅近くの踏切から線路に乗用車が進入し、一部の区間で約2時間半にわたり運転を見合わせました。現場近くの防犯カメラには、踏切の中で方向を変え、線路に進入する瞬間が映っていました。乗用車は車体を揺らし