私はナナコ。義母から「お父さんが救急車で運ばれた」と連絡が来たときには、夫婦ともども驚いてしまいました。医師の話によると、義父は今後リハビリが必要になる可能性が高いとのことでしたが、ひとまず元気そうな顔が見られて安心しました。しかし今後は介護が必要になるかもしれませんし、時間もお金もたくさん必要になるかもしれません。とりあえず遠方に住んでいる義姉に知らせて相談したいです。私もできることがあれば手伝