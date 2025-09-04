16年前、内縁関係にあった女性を殺害した罪に問われた被告の判決公判が4日、開かれました。 長崎地裁は「被害者を殺害した実行犯であると認定するには、合理的な疑いが残ると言わざるを得ない」として無罪を言い渡しました。 無罪を言い渡されたのは、住所不定、無職馬場 恒典被告 75歳です。 判決によりますと馬場被告は、2009年に大村市の当時の自宅で内縁関係にあった松永 千賀子さんの頭を鈍器のようなもので複数