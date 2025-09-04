俳優の小澤征悦（51）が4日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。昭和の名優・緒形拳さん（08年死去、享年71）との交流について語った。趣味の話題になり、小澤は「絵も描いたりするんですけど、書に関しては緒形拳さん」と、かつて緒形さんの自宅を訪れた際のエピソードを披露。「緒形さんは、ご存じだと思いますけど、ずっと自己流の書をやられてて。僕は緒形さんに公私ともに凄いお世話になって