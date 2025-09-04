くふうハヤテベンチャース静岡は４日、元ＤｅＮＡの田中健二朗投手（３５）が現役引退することを発表した。５日に会見を行う。田中は０７年高校生ドラフト１巡目で横浜（現ＤｅＮＡ）入り。１６年から２年連続６０試合以上登板するなど、リリーフ左腕として活躍した。ＮＰＢ通算２７４試合の登板で１４勝１３敗１セーブ６４ホールド、防御率３・６４だった。２３年に戦力外通告を受け、２４年からくふうハヤテでプレー。今季