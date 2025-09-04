4日、北陸自動車道上り線の三条燕ICの手前で、普通乗用車が中央分離帯付近にあった工事用の資機材に衝突する単独事故がありました。衝突した車の運転手は軽傷の見込みです。ほかの車や工事関係者への被害は確認されていませんが、この事故により一時車線が規制されました。警察が事故の原因を調べています。