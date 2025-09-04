4日、新潟市中央区上所の住宅一棟が燃える火事がありました。警察と消防によりますと、正午前に近くを通りかかった人から「煙が見えます」と110番通報がありました。【近所に住む人は】「もう真っ赤に火が出ていて、最初は白かったがボーッと黒い煙が上がった」この火事で消防車11台が出動。火元の家に住む20代の男性がけがをして市内の病院に搬送されています。意識はあるということです。男性と同居する家族については無事