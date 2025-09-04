ガーミンジャパンは9月4日、スマートウォッチの新製品「fenix 8 Pro」「fenix 8 Pro MicroLED」を発表した。スマートウォッチ単体で音声通話やメッセージの送受信、位置情報の共有、緊急時のSOS発信が可能で、アウトドアレジャー時の万が一の状況でも身の安全を確保しやすくなる。希望小売価格は、fenix 8 Proが206,800円、fenix 8 Pro MicroLEDが318,800円。発売日は、fenix 8 Proが9月18日、fenix 8 Pro MicroLEDが10月以降。ス