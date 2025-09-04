ストロングスタイルプロレスは４日、１１日の後楽園ホール大会の新たな対戦カードを発表した。ＡＡＡＷタッグ王者組のＳａｒｅｅｅ＆彩羽匠（マーベラス）がＮØＲＩ（ＬＬＰＷ−Ｘ）＆光芽ミリア（シードリング）と対戦。本間多恵＆ＭＩＲＡＩ（マリーゴールド）が櫻井裕子（ＣＯＬＯＲ’Ｓ）＆叶ミク（Ｔ−ＨＥＡＲＴＳ）と対戦する。同大会ではスターライト・キッド（スターダム）がジャガー横田（ディアナ）＆藪下めぐ