タレントの村重杏奈（27歳）が、9月3日に放送されたトーク番組「人間研究所 〜かわいいホモサピ大集合！！〜」（中京テレビ）に出演。タレント・福留光帆の台頭に危機感があり、「ムラシゲアウト、フクトメイン」は、「今、村重が1番言われたくない言葉」と語った。番組改編期を乗り越えるためのコンサルとして、テレビプロデューサーの佐久間宣行氏をゲストに迎え、今、数字がある面白いタレントについての質問をぶつける。佐久間