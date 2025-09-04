日本時間午後９時１５分に８月の米ＡＤＰ雇用統計が発表される。明日に発表される８月の米雇用統計の前哨戦として注目され、民間雇用者数の大方の予想は６万８０００人増となっており、民間雇用者数の伸びが前月の１０万４０００人増から鈍化するとみられている。前日に７月の米雇用動態調査（ＪＯＬＴＳ）が発表されており、求人件数は予想を下回っていた。８月の米ＡＤＰ雇用統計でも民間雇用者数の伸びが予想を下回る結果にな