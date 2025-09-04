日本時間１５時００分にスウェーデン消費者物価指数（CPI）（速報値）（8月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 消費者物価指数（CPI）（速報値）（8月）15:00 予想-0.3%前回0.2%（前月比) 予想1.0%前回0.8%（前年比) 予想-0.3%前回0.3%（除く住宅ローン・前月比) 予想3.2%前回3.0%（除く住宅ローン・前年比)