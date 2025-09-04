国民的女優の姉が、幻想的なドレス姿を披露した。クラゲの絵文字で写真をインスタグラムにアップしたのは、有村架純の姉でタレントの有村藍里。水族館のような場所で撮影した一枚を公開した。ブルーのドレスを着こなし、水槽を見上げながらポーズ。フォロワーは「めっちゃ綺麗ですね」「人魚みたい」「女神様」「惚れた」「神々しい」とうっとりしていた。