消費者物価指数（CPI）（速報値）（8月）15:00 結果-0.4% 予想-0.3%前回0.2%（前月比) 結果1.1% 予想1.0%前回0.8%（前年比) 結果-0.2% 予想-0.3%前回0.3%（除く住宅ローン・前月比) 結果3.3% 予想3.2%前回3.0%（除く住宅ローン・前年比)