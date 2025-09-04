第８２回ベネチア国際映画祭のアウト・オブ・コンペティション部門に選出されたアニメ映画「果てしなきスカーレット」（細田守監督、１１月２１日公開）で声優を務める女優の芦田愛菜が、俳優の岡田将生らとイタリア・ベネチアに到着し、現地時間３日、サン・マルコ広場やリアルト橋を散策した。「もし訪れることが出来たらゴンドラに乗ってみたい！」と熱望していた芦田は念願がかない、大喜び。「青空ときれいな景色を楽しむ